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В ОПЕК задумались о приостановке членства России в нефтяной сделке

WSJ: члены ОПЕК рассматривают возможность о приостановке членства России в сделке по нефти

Фото: Nick Oxford / Reuters

Ряд членов ОПЕК задумались о приостановке участия России в сделке по добыче нефти на фоне западных санкций и рассматривают такую возможность. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам некоторых делегатов ОПЕК, к изучению этой идеи участников сделки подтолкнуло то, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Как пишет газета, Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в организацию, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Однако ожидается, что в этом году «ее добыча упадет примерно на восемь процентов».

Ранее сообщалось, что среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 10 апреля составила 1,416 миллиона тонн. Показатель резко упал почти на шесть процентов по сравнению с мартом (1,503 миллиона тонн). В марте снижение добычи составило только 0,33 процента к уровню февраля. До этого с весны 2021 года Россия в основном наращивала производство сырья.

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Марина Совина
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