Россия резко снизила добычу нефти

Россия снизила добычу нефти в апреле на шесть процентов

Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 10 апреля составила 1,416 миллиона тонн. Показатель резко упал почти на шесть процентов по сравнению с мартом (1,503 миллиона тонн), пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В марте снижение добычи составило только 0,33 процента к уровню февраля. До этого с весны 2021 года страна в основном наращивала производство сырья.

В феврале Россия к уровню января 2021 года увеличила добычу нефти почти на 10 процентов (среднесуточная добыча составляла 1,371 миллиона тонн), но по итогам марта рост замедлился до девяти процентов. В марте, по условиям сделки ОПЕК+, Россия должна была добывать не более 10,331 миллиона баррелей в сутки (газовый конденсат не учтен), в апреле — не более 10,549 миллиона.

Многие западные трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказываются от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности». На этом фоне российские танкеры с нефтепродуктами все чаще стали скрывать информацию о своем передвижении, чтобы обойти санкции. За неделю, завершившуюся 25 марта, было зафиксировано 33 случая так называемой тайной активности: суда шли, не передавая информацию о своем местонахождении.