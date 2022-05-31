Украинские беженцы отказались жить на турбазе в Болгарии

BNR: в Болгарии 19 украинских беженцев отказались жить на турбазе из-за грибка

Группа украинских беженцев в Болгарии отказалась жить на территории государственной туристической базы. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (BNR).

Инцидент произошел в Велико-Тырново. Уточняется, что группу из 19 украинцев привезли из Варны. Выяснилось, что база «Студенческий отдых и спорт» непригодна для размещения людей. «Мы приехали из Варны по программе, но нас обманули. Повезли в другой отель, не тот, о котором нам сказали. Везде грибок и сырость, с детьми нельзя. Мы взбунтовались, и привезли нас здесь на два дня», — рассказала украинка Анна Белла.

После этого группу направили в частную гостиницу. При этом владелица отеля Елица Гавазова отметила, что сможет предоставлять беженцам трехразовое питание только два дня, затем — только ночлег. По ее словам, выделенных денег (5 левов) не хватит на еду.

Как отмечает Болгарское национальное радио, областной координационный штаб и полиция Велико-Тырново не были проинформированы о том, что в город приезжают украинцы по гуманитарной программе расселения.

Ранее власти Болгарии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и на базах отдыха. По информации агентства, компенсацию уменьшат с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день.