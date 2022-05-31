Раскрыты самые популярные страны для летнего отдыха среди россиян

АТОР: россияне забронировали больше всего туров в Турцию, Россию, Абхазию, ОАЭ и Египет

В топ-5 самых популярных среди россиян стран для летнего отдыха попали Турция, Россия, Абхазия, ОАЭ и Египет. Стоимость туров по всем направлениям раскрыли специалисты туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Турецкие курорты по объемам бронирований лидируют у большинства российских туроператоров — свыше 90 процентов приходится на Анталью (Аланья, Белек, Кемер, Сиде), оставшиеся — на Эгейский регион. Средняя стоимость тура на 7-12 дней колеблется в пределах 160-210 тысяч рублей на двоих.

Российские курорты заняли второе место по популярности среди туристов. Так, 60 процентов бронирований приходится на Краснодарский край (среди черноморских городов лидирует Сочи), на Крым — 12-15 процентов, Санкт-Петербург и Кавминводы — 5-7 процента по каждому из направлений.

«Сочи — около 50 тысяч рублей на двоих (без перелета), Крым — около 43 тысяч рублей. Туры (четыре дня) в Карелию в среднем покупают за 25 тысяч рублей, четырехдневные туры в Санкт-Петербург — 37 тысяч рублей, двухнедельный отдых с лечением в Кавминводах можно в среднем купить за 77 тысяч рублей», — рассказали в АТОР.

Пляжная Абхазия заняла третье место — недельный тур в страну с перелетом обойдется в 85 тысяч рублей. Следом по объемам бронирований у туроператоров идет ОАЭ и Египет. Отмечается, что эти два направления демонстрируют активный спрос и рост продаж. Средняя стоимость путевки на семь дней находится на уровне 160-230 и 150 тысяч рублей соответственно.

Ранее в мае сообщалось, что интерес россиян к поездкам в Европу достиг рекордно низких значений. Среди причин были названы резко поднявшиеся цены на отдых, антироссийские настроения и текущие события на Украине.