Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты самые популярные страны для летнего отдыха среди россиян

АТОР: россияне забронировали больше всего туров в Турцию, Россию, Абхазию, ОАЭ и Египет

Фото: Emrah Gurel / AP

В топ-5 самых популярных среди россиян стран для летнего отдыха попали Турция, Россия, Абхазия, ОАЭ и Египет. Стоимость туров по всем направлениям раскрыли специалисты туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Турецкие курорты по объемам бронирований лидируют у большинства российских туроператоров — свыше 90 процентов приходится на Анталью (Аланья, Белек, Кемер, Сиде), оставшиеся — на Эгейский регион. Средняя стоимость тура на 7-12 дней колеблется в пределах 160-210 тысяч рублей на двоих.

Российские курорты заняли второе место по популярности среди туристов. Так, 60 процентов бронирований приходится на Краснодарский край (среди черноморских городов лидирует Сочи), на Крым — 12-15 процентов, Санкт-Петербург и Кавминводы — 5-7 процента по каждому из направлений.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

«Сочи — около 50 тысяч рублей на двоих (без перелета), Крым — около 43 тысяч рублей. Туры (четыре дня) в Карелию в среднем покупают за 25 тысяч рублей, четырехдневные туры в Санкт-Петербург — 37 тысяч рублей, двухнедельный отдых с лечением в Кавминводах можно в среднем купить за 77 тысяч рублей», — рассказали в АТОР.

Пляжная Абхазия заняла третье место — недельный тур в страну с перелетом обойдется в 85 тысяч рублей. Следом по объемам бронирований у туроператоров идет ОАЭ и Египет. Отмечается, что эти два направления демонстрируют активный спрос и рост продаж. Средняя стоимость путевки на семь дней находится на уровне 160-230 и 150 тысяч рублей соответственно.

Ранее в мае сообщалось, что интерес россиян к поездкам в Европу достиг рекордно низких значений. Среди причин были названы резко поднявшиеся цены на отдых, антироссийские настроения и текущие события на Украине.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Греция поставит Украине танки советского образца
В Британии заявили о тяжелых потерях украинской армии
Раскрыты самые популярные страны для летнего отдыха среди россиян
Ведущий конструктор «Антонова» задержан за поддержку спецоперации
Описан способ взлома ПК через файлы Word
Российский заключенный сбежал из колонии во время медобследования
В Арабских Эмиратах снимут свою версию сериала «Офис»
Россияне признались в готовности влезть в долги ради отпуска
Видео кричащего от боли на эпиляции мужчины прославило его в сети
Пластический хирург назвала самые популярные способы изменения формы губ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.