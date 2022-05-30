Стало известно о рекордном нежелании россиян отдыхать в Европе

АТОР: интерес россиян к путешествиям в Европу снизился вдвое на фоне западных санкций

Отечественные путешественники массово расхотели путешествовать по Европе на фоне западных санкций, введенных в отношении России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стало известно, что Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) зафиксировала рекордное нежелание соотечественников отдыхать в Европе летом 2022 года — интерес снизился вдвое и достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений (78 баллов).

«Это значительно ниже даже показателя, который фиксировали во время первой волны COVID-19 (88 баллов в России в мае-августе 2020 года), когда большинство европейских стран ввели строжайшие ограничения», — отметили специалисты АТОР.

Согласно предоставленным данным, более половины россиян (60 процентов) не рассматривают в краткосрочной перспективе поездку по данному направлению. Голоса остальных 40 процентов респондентов разделились поровну: половина туристов хотели бы отправиться в Европу, вторая половина готова путешествовать, но за пределами региона.

13 процентов опрошенных признались, что не готовы ехать в европейские страны в ближайшее время из-за резко поднявшихся цен на отдых, десять процентов пугает возможность столкнуться с антироссийскими настроениями в регионе и враждебным отношением, еще девять процентов заявили, что на интерес к поездкам в Европу негативно повлияли текущие события на Украине.

Среди причин, по которым россияне не поедут по данному направлению в ближайшие месяцы, также текущие ковидные ограничения на въезд в ряд стран, санкционные финансовые ограничения (невозможность использования кредитных и дебетовых карт), отсутствие прямых рейсов и опасения по поводу безопасности поездки, связанные с COVID-19.

Ранее в мае аналитики сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel раскрыли отечественным туристам наиболее подешевевшие направления для будущего летнего отпуска. Среди зарубежных направлений больше всего подешевел отдых в Армении и на Мальдивах — россияне могут приобрести путевки в эти страны с экономией в 65 и 41 процент соответственно.