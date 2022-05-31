Миллионы долларов сооснователя даркнета «Гидра» арестованы судом в Москве

В Москве суд арестовал криптокошелек сооснователя даркнета Гидра по делу о наркотиках

Мещанский суд Москвы арестовал средства, находящиеся на криптовалютном кошельке сооснователя даркнета «Гидра» Дмитрия Павлова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обеспечительные меры наложены судом в рамках уголовного дела о распространении наркотиков организованной группой, по котором проходит арестованный Павлов. На его заблокированном счете находятся сотни миллионов долларов в виде криптовалюты.

Решение суда об аресте криптокошелька не было обжаловано защитой его владельца.

6 апреля стало известно, что Калифорнийский суд выдвинул официальные обвинения против россиянина Павлова. Ему вменены заговор с целью распространения наркотиков и отмывание денег. По версии следствия, еще в 2015 году он зарегистрировал на свое имя компанию Promservice Ltd., которая администрировала все известные серверы, связанные с «Гидрой», а также стояла у истоков ряда теневых форумов и небольших магазинов, так или иначе аффилированных с руководством даркнет-ресурса.

В частности, указывается, что с января 2016 года по март 2022 года общий оборот площадки составил 5,2 миллиарда долларов.

О закрытии крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков стало известно 5 апреля. Немецкие силовые структуры отчитались об изъятии находящейся в Германии серверной инфраструктуры «Гидры» и конфискации 23 миллионов евро в биткоинах, принадлежавших магазину.