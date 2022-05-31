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Природное соединение подавило рост раковых клеток

В Технологическом университете Сиднея успешно использовали берберин против раковых клеток

Фото: Misolonax / Wikimedia

Природное соединение берберин, которое содержится в барбарисе и желтокорне, успешно подавляет рост раковых клеток легких в лабораторных условиях. Оно также уменьшает воспаление дыхательных путей и повреждение клеток, подвергающихся воздействию сигаретного дыма. К такому выводу пришли ученые Технологического университета Сиднея, опубликовавшие статью в журнале Pharmaceutics.

Берберин представляет собой алкалоид, коммерчески доступный для использования в качестве добавки для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако терапевтические преимущества этого соединения ограничены его чрезвычайно низкой биодоступностью и токсичностью в более высоких дозах. В то же время многие исследование показывают, что включение биологически активных веществ, таких как берберин, в жидкокристаллические наночастицы позволяет создать безопасную и эффективную платформу доставки лекарственных средств к опухоли.

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Исследователи разработали биоразлагаемые полимерные наночастицы BP-LCN, содержащие берберин и фитантриол, и испытали их на клеточной культуре аденокарциномы легких человека A549. В ходе эксперимента измерялись уровни матричной РНК генов, ассоциированных с опухолью и кодирующих белки PTEN, P53 и KRT18. PTEN и P53 являются антионкобелками, то есть препятствуют развитию злокачественных опухолей, а мутации KRT18 связаны с различными заболеваниями.

Частицы BP-LCN снижали пролиферацию, миграцию и колониеобразующую активность клеток A549 дозозависимым образом, повышая экспрессию мРНК PTEN и P53 и подавляя экспрессию мРНК KRT18. BP-LCN также снижали экспрессию белков, связанных с пролиферацией и миграцией раковых клеток.

Берберин, высвобождаемый из наночастиц, подавлял выработку активных форм кислорода, которые оказывали повреждающее действие на клетки. Он также модулировал гены, участвующие в воспалении, окислительном стрессе и уменьшал преждевременное старение клеток.

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Александр Еникеев
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