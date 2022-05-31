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Синоптик пообещала неустойчивую погоду в начале лета в Москве

Синоптик Макарова спрогнозировала неустойчивую погоду в начале лета в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве в начале лета будет неустойчивая погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, ее цитирует РИА Новости.

«Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета», — пообещала синоптик.

Она добавила, что в первый день июня воздух прогреется до 22-24 градусов. Тогда температура воздуха будет опережать климатическую норму на несколько градусов, рассказала Макарова, подчеркнув, что к выходным станет прохладнее — столбики термометров опустятся до 17-22 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «типичную летнюю погоду» с 30 мая. Он рассказал, что в столице в течение рабочей недели ожидается облачная с частыми прояснениями погода, также синоптики прогнозируют редкие и кратковременные дожди.

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Анастасия Шейкина
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