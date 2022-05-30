Вильфанд пообещал москвичам «типичную летнюю погоду»

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал до 25 градусов тепла в Москве

В Москве на неделе с 30 мая ожидается 19-25 градусов тепла. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Днем с понедельника по вторник прогнозируется 19-22 градуса, а со среды и до конца рабочей недели — до 25 градусов тепла. Будет такая нормальная типичная летняя погода», — сообщил Вильфанд.

Он рассказал, что в Москве в течение рабочей недели ожидается облачная с частыми прояснениями погода, также синоптики прогнозируют редкие и кратковременные дожди. До вторника, 30 мая, в столице сохранится порывистый ветер, добавил Вильфанд.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в России летом ожидается чередование волн холода и тепла. По словам синоптика, местами воздух может прогреться до 30 градусов тепла на несколько дней. Старков спрогнозировал переменчивую погоду летом как в Москве, так и по всей России.