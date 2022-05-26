Синоптик пообещал россиянам чередование волн холода и тепла летом

Синоптик Старков спрогнозировал чередование волн холода и тепла летом в России

В России летом ожидается чередование волн холода и тепла. Такую погоду пообещал жителям страны ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, сообщает РЕН ТВ.

«В целом лето будет немного теплее климатической нормы, на один-два градуса. В отдельные дни температура будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а в другие — от 20 до 25», — сказал метеоролог.

По словам синоптика, местами воздух может прогреться до 30 градусов тепла на несколько дней. Старков спрогнозировал переменчивую погоду летом как в Москве, так и по всей России.

Он назвал холодную погоду в мае серьезной аномалией, подчеркнув, что такое происходит раз в семь-десять лет. Это случается из-за климатических изменений, объяснил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец раскрыл дату наступления лета в Москве. По его словам, метеорологическое лето придет в столицу 31 мая. Тогда температура поднимется до 20-25 градусов тепла в дневное время.