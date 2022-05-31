Рада увеличила оборонный бюджет на 8 миллиардов долларов

Парламент Украины проголосовал за увеличение бюджета на оборону на 8,4 миллиарда долларов

Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение государственного бюджета на оборону на 8,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рада увеличила расходы госбюджета. В частности, предполагается увеличить расходы на национальную безопасность и оборону — 247,8 миллиарда гривен», — сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Ранее Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины с просьбой ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обращение поддержали 292 украинских депутата. По их словам, Кирилл «системно и активно поддерживает войну против Украины».

Кроме того, украинский парламент снял с поста уполномоченной по правам человека Людмилу Денисову. Новый омбудсмен пока не назначен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.