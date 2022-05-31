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Рада увеличила оборонный бюджет на 8 миллиардов долларов

Парламент Украины проголосовал за увеличение бюджета на оборону на 8,4 миллиарда долларов

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение государственного бюджета на оборону на 8,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рада увеличила расходы госбюджета. В частности, предполагается увеличить расходы на национальную безопасность и оборону — 247,8 миллиарда гривен», — сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Ранее Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины с просьбой ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обращение поддержали 292 украинских депутата. По их словам, Кирилл «системно и активно поддерживает войну против Украины».

Кроме того, украинский парламент снял с поста уполномоченной по правам человека Людмилу Денисову. Новый омбудсмен пока не назначен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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