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Спорт

«Реал» заплатит 100 миллионов евро за футболиста сборной Франции

«Реал» приблизился к покупке Орельена Чуамени из «Монако» за 100 миллионов евро

Фото: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Мадридский «Реал» близок к трансферу полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Чуамени. Об этом сообщает Goal.

«Реал» и «Монако» в ближайшее время должны оформить сделку. Ожидается, что «королевский клуб» заплатит за 22-летнего игрока 100 миллионов евро. «Реал» обошел «Пари Сен-Жермен» в споре за Чуамени.

«Сливочные» не сумели усилиться другим футболистом сборной Франции — Килианом Мбаппе. Форвард должен был присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента. Однако нападающий отказался от перехода в мадридский клуб и подписал новый контракт с ПСЖ.

Чуамени — хавбек камерунского происхождения. Он известен по выступлениям за «Бордо» и «Монако». На его счету один гол в восьми матчах за сборную Франции. Вместе с национальной командой он завоевал золото Лиги наций УЕФА.

Николай Костюков
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