Apple зарегистрировала новую ОС

The Verge: Apple зарегистрировала RealityOS в качестве новой ОС

Apple зарегистрировала торговую марку RealityOS перед мероприятием WWDC 2022. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналист медиа Паркер Ортолани рассказал в своем Twitter, что обнаружил патентную заявку на регистрацию в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Заявка была подана 8 декабря 2021 года, согласно документу, регистрация будет оформлена 8 июня. По мнению журналиста, RealityOS является названием для новой операционной системы, которая будет управлять гарнитурой виртуальной и дополненной реальности.

Специалист напомнил, что 6 июня начнется WWDC — мероприятие, на котором Apple традиционно представляет новые продукты. Тот факт, что название для ОС будет зарегистрировано через два дня после старта конференции, автор назвал «чертовским совпадением». По мнению журналиста, в начале июня Apple может представить RealityOS в качестве операционной системы для шлема виртуальной и дополненной реальности.

В качестве автора торгового знака указана фирма Realityo Systems LLC, а не Apple. В материале говорится, что это обычная практика, когда для регистрации патента используются подставные компании. Так, для регистрации названий новых версий macOS корпорация Тима Кука использовала фирму Yosemite Research LLC.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман отметил, что факт регистрации бренда спустя два дня после начала WWDC, скорее всего, является совпадением. Однако специалист также допускает, что Apple может анонсировать новый продукт на мероприятии.

RealityOS в качестве названия для новой ОС заметили в системном коде новых версий операционных систем от Apple в начале февраля. Неизвестный продукт связывают с новой гарнитурой смешанной реальности (mixed reality, MR).