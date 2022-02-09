Apple случайно раскрыла свой VR-шлем

Операционная система для гарнитуры смешанной реальности получила название RealityOS. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Разработчики приложений обнаружили наименование новой операционной системы от Apple в репозитории dyld и журналах загрузки интернет-магазина App Store. Неизвестный продукт, упоминаемый как RealityOS, связывают с новой ОС и гарнитурой смешанной реальности (mixed reality, MR), которая будет совмещать в себе функции доступа к виртуальной и дополненной реальности. Журналисты полагают, что Apple раскрыла свой новый продукт случайно.

«Симулятор RealityOS, несомненно, пригодится разработчикам для тестирования приложений AR/VR до того, как реальное оборудование гарнитуры станет широко доступным», — отметили авторы. В материале говорится, что косвенная информация о VR-шлеме появилась еще в iOS 13, источники Bloomberg рассказывали о разработке нового продукта в 2017 году.

В конце января автор Bloomberg Марк Гурман перечислял возможные названия для умной гарнитуры Apple. В числе прочих специалист назвал варианты Apple Reality, Apple Vision, Reality, iSight, Lens, Goggles.

Ранее инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что VR-гарнитура Apple будет мощнее компьютера MacBook Pro. Также аналитик рассказал, что гаджет будет иметь как минимум два процессора, созданных по четырехнанометровому и пятинанометровому техпроцессу.