Красный крест объяснил наличие на базе в Мариуполе руководств по боеприпасам

Красный крест объяснил наличие на базе в Мариуполе руководств по минам и боеприпасам

В рамках одной из своих основных программ Международный комитет Красного Креста (МККК) рассказывает мирному населению об опасности, которую представляют неразорвавшиеся мины и боеприпасы, для чего организация печатает специальные руководства. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель организации в ответ на просьбу прокомментировать обнаружение этих документов на базе МККК в Мариуполе.

В Красном Кресте подчеркнули, что подобные руководства призваны помочь жителям опасных регионов распознать неразорвавшиеся снаряды, а органам местной власти — осуществить разминирование. Более того, подобные инструкции не являются конфиденциальными документами и опубликованы на ресурсах организации на различных языках. «Еще одно руководство, которое фигурирует в видео, обычно используют специалисты, обезвреживающие опасные предметы, чтобы избежать несчастных случаев», — говорится в заявлении.

В Красном Кресте также прокомментировали наличие на базе в Мариуполе документов на поставки инкубаторов для разведения домашней птицы. В организации объяснили, что раздают инкубаторы в рамках программы помощи мирным гражданам, столкнувшимся с экономическими трудностями из-за вооруженного конфликта. Тем самым МККК опровергли сообщения о том, что инкубаторы якобы использовались для выращивания опасных патогенов. «Любые предположения о том, что эти инкубаторы могут использоваться в каких-то иных целях, абсурдны», — подчеркнул представитель организации.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в Мариуполе на базе Международного комитета Красного Креста были обнаружены сотни медицинских карт детей с указанием здоровых органов, при этом данных о болезнях в этих документах не содержалось. На том же видео были запечатлены руководства по различным видам боеприпасов и документы на закупку инкубаторов.