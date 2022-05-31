Звезда MMA объяснил свой мифический рекорд в 450 побед

Звезда Pride Хиксон Грейси объяснил, почему на его счету 450 побед

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хиксон Грейси объяснил собственное утверждение, согласно которому он одержал победу в 450 поединках. Его слова передает Bloody Elbow.

63-летний бразилец подчеркнул, что посчитал все поединки с его участием в различных дисциплинах, а также неофициальные бои на улице против мастеров единоборств. «Это минимальная оценка. Вы можете на два это умножить, и люди не смогут это оспорить», — добавил Грейси.

Грейси принимал участие в турнирах по самбо, бразильскому джиу-джитсу. Согласно порталу Sherdog, на счету бразильца 11 побед в 11 поединках. Грейси был звездой японских промоушенов и принял участие в первом турнире Pride. Все поединки он завершил досрочно. Рекорд в 450 побед оценивается экспертами и фанатами как миф, запущенный самим Грейси.

Брат Грейси — Хойс Грейси стал первым победителем турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Оба спортсмена — члены клана Грейси. Их отец Элиу Грейси считается одним из основателей бразильского джиу-джитсу. Сейчас Хиксон — обладатель красного пояса.