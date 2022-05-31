Россиян предупредили о мошеннической схеме с ЕГЭ и ОГЭ

«Тинькофф» предупредил россиян о мошенниках, предлагающих купить ответы к ЕГЭ в Telegram

Банк «Тинькофф» сообщил о мошеннической схеме с ЕГЭ и ОГЭ, в рамках которой злоумышленники предлагают россиянам купить ответы к школьным госэкзаменам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ», — предупредили в организации. Аналитики «Центра экосистемной безопасности "Тинькофф"» обнаружили в Telegram более 30 подобных каналов. Общее число участников в них превышает 1,5 миллиона юзеров.

В своих каналах мошенники, как правило, публикуют примеры ответов на тесты и призывают юзеров приглашать друзей. Однако после того, как пользователи совершают денежный перевод и отправляют квитанцию, администратор блокирует им доступ в канал. Отмечается, что два клиента «Тинькофф» сообщили компании, что перевели 800 рублей по указанным в Telegram-каналах реквизитам, чтобы приобрести ответы на тесты, но услугу не получили.

По словам руководителя «Центра экосистемной безопасности» Алексея Бакланова, в схеме задействована группа злоумышленников, использующая дропов — людей, которые оформляют на себя карты банков и продают их за небольшую сумму организаторам. Он добавил, что так как их жертвы редко сообщают об обмане в банк и полицию, обнаружить и закрыть подобные каналы сложно. «Даже в случае блокировки мошенники могут создать аналогичные каналы и использовать новые карты. Уже сейчас, помимо карт банков, они применяют биткоин-кошельки», — подытожили в компании.

Ранее россиян также предупредили о мошенничестве с Системой быстрых платежей. По словам IT-эксперта Раджабали Гаджиева, злоумышленники создают для этого поддельные сайты популярных интернет-магазинов, на которых размещают QR-коды для оплаты