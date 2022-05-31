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Шольца раскритиковали за сравнение климатических активистов с нацистами

Канцлера ФРГ Шольца подвергли критике за сравнение климатических активистов с нацистами

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Канцлера ФРГ Олафа Шольца подвергли критике за сравнение протестующих климатических активистов с нацистами. Об этом сообщает Euractiv.

Немецкий лидер, выступая на мероприятии, посвященном Дню католиков в Штутгарте, рассказал о поэтапном отказе от угля и его влиянии на рабочих. Его речь была прервана климатическими активистами. Один из них попытался поднять на сцену.

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«Буду честен: эти выступления одних и тех же людей, одетых в черное, на различных мероприятиях снова и снова напоминают мне о времени, которое, слава Богу, давно прошло», — прокомментировал Шольц действия митингующих.

Политик рассказал, что уже принимал участие в мероприятиях, где пять человек в одинаковой одежде повторяли хорошо отрепетированные реплики. «Я считаю, что это не дискуссия, не участие в дискуссии, а попытка манипулировать событиями в своих целях. Так поступать нельзя», — подчеркнул он.

Ряд наблюдателей восприняли слова Шольца о «временах, к счастью, давно минувших», как о правлении национал-социалистов в Германии. Однако канцлер не уточнил, о каком временном периоде идет речь.

Пресс-секретарь федерального правительства Кристиана Хоффманн назвала подобные заявления совершенно абсурдными. «Канцлер сделал защиту климата приоритетом этого законодательного периода своего канцлерства, и он, конечно, всегда готов заняться этой темой и обсудить ее», — заключила она.

В марте около 20 молодых активистов в знак протеста ворвались на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая проходила в Лондоне. Протестующие разделились на несколько групп, одна из них попытались проникнуть на красную ковровую дорожку — это удалось только четырем протестующим, остальным путь преградила полиция.

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Анжелика Бережная
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