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Среда обитания

Британцы ворвались на премию BAFTA в знак протеста

Активисты на премии BAFTA призвали прекратить разрабатывать месторождения нефти

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Около 20 молодых активистов в знак протеста ворвались на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая проходила в Лондоне. Таким способом они хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата, сообщает The Guardian.

Церемония проходила в концертном зале Альберт-холл в воскресенье, 13 марта. Протестующие разделились на несколько групп, одна из них попытались проникнуть на красную ковровую дорожку — это удалось только четырем протестующим, остальным путь преградила полиция. Активисты также перекрыли въезд на оцепленную зону, из-за чего некоторым знаменитостям пришлось идти на мероприятие пешком.

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Попав на мероприятие, протестующие сняли рубашки, продемонстрировав футболки с надписью Just stop oil (Просто прекратите добывать нефть — прим. «Ленты.ру»), они также скандировали эту фразу. Активисты хотели привлечь внимание гостей и общественности к проблеме разработки в стране новых нефтяных месторождений, что может оказать влияние на состояние природы.

«Тем не менее наше правительство, зная, что продолжение поддержки нефтяной промышленности является смертным приговором для всех нас, по-прежнему полно решимости втянуть нас в этот путь страданий и разрушения. При этом главным СМИ все равно», — заявила одна из протестующих.

В августе 2021 года выступление активистов прошло около Букингемского дворца — участники движения Animal Rebellion, выступающие за спасение животных и климата, облили алой краской фонтаны официальной резиденцией королевы Великобритании. Таким способом они выразили несогласие с просьбой монарха внести изменения в законопроект о климате.

Татьяна Волкова
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