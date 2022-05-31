Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Собянин повысил минимальную зарплату в Москве

Минимальная зарплата в Москве с 1 июня 2022 года составит 23 508 рублей

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в столице на десять процентов, с 1 июня она составит 23 508 рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Также на десять процентов будет увеличена величина прожиточного минимума — до 20 585 рублей. Для трудоспособных граждан он составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, а для детей — 17 791 рубль.

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ на десять процентов с 1 июня. Он уточнил, что власти выделят свыше 500 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат более чем 50 миллионам россиян.

Об индексации пенсий, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда сообщил 25 мая президент России Владимир Путин. Глава государства призвал последовательно добиваться роста зарплат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о приказе ВСУ уйти из Северодонецка
Минобороны показало первый вышедший из Мариуполя сухогруз
A$AP Rocky признался в любви к «Телепузикам»
ЛНР заявила о погибших при обстреле дома престарелых
Оценен уровень снижения импорта в Россию
Появилась информация о названиях блюд в меню «Макдоналдс»
ЦБ обучит россиян борьбе с мошенниками
Собянин повысил москвичам минимальную зарплату
В Сербии заявили о намерении беречь нейтральный статус
Диетолог рассказала о вреде мороженого для определенной категории людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.