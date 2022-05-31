Собянин повысил минимальную зарплату в Москве

Минимальная зарплата в Москве с 1 июня 2022 года составит 23 508 рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в столице на десять процентов, с 1 июня она составит 23 508 рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Также на десять процентов будет увеличена величина прожиточного минимума — до 20 585 рублей. Для трудоспособных граждан он составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, а для детей — 17 791 рубль.

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ на десять процентов с 1 июня. Он уточнил, что власти выделят свыше 500 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат более чем 50 миллионам россиян.

Об индексации пенсий, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда сообщил 25 мая президент России Владимир Путин. Глава государства призвал последовательно добиваться роста зарплат.