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Суд отказался досрочно погасить судимость бывшему генерал-майору полиции

В Петербурге суд отказал экс-главе ГУ МВД по СЗФО Быкову в досрочном снятии судимости
Виталий Быков

Виталий Быков. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Санкт-Петербурге суд отказал бывшему руководителю ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Виталию Быкову в досрочном снятии судимости. Об этом сообщает 78.ru.

В суде Быков сказал, что из-за судимости он не может трудоустроиться и выплатить иск, однако прокурор в ответ заявил, что достоверных данных о том, что именно по этой причине экс-глава ГУ МВД не может найти работу, не существует.

Летом 2017 года Быкова осудили на семь лет и оштрафовали на 400 тысяч рублей, а также лишили звания генерал-майора полиции. По данным следствия, Быков и его сообщники после ликвидации главка в мае 2014 года изготовили задним числом приказы, на основании которых 32 бывшим руководителям подразделений были выплачены премии на 19,1 миллиона рублей. Кроме того, они направили в строительную компанию письмо с требованием исполнить обязательство по ранее заключенному с ведомством договору и оформить 21 квартиру в новостройках Санкт-Петербурга на сумму свыше 100 миллионов рублей на родственников или близких предполагаемых соучастников.

В конце 2018 года фигурант был освобожден по УДО, а в конце 2021 года его сняли с учета в колонии.

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Елизавета Новикова
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