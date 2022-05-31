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ЮНЕСКО исключила возможность лишения России статуса государства-члена

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства, пока страна является частью ООН

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Учреждение Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена организации, пока страна является частью ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО», — заявили в организации.

28 февраля глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой исключить Россию из организации. Уточняется, что украинский министр попросил организацию лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45-й сессии Комитета международного наследия.

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что Украина предпринимает попытки «переориентировать ЮНЕСКО на обслуживание собственных интересов, заблокировать ее уставную, созидательную деятельность и полностью "обнулить" конструктивный вклад в общее дело государств-членов Организации».

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Анжелика Бережная
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