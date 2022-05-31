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В Британии заявили о тяжелых потерях украинской армии

The Guardian указала на тяжелые потери ВСУ в Донбассе

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Все больше данных указывают на то, что украинская армия понесла тяжелые потери в Донбассе. Об этом сообщает британская газета The Gurdian.

Отмечается, что Россия достигла серьезных успехов в Донбассе. Тактика российских военнослужащих, которая определила ход сражения, также поставила украинцев перед «жестокой дилеммой» — удерживать позиции на фоне быстро растущих потерь или отступить, пишет издание.

Как заявляет автор статьи, все больше данных свидетельствуют о том, что «Украина понесла тяжелые потери во время недавних боевых действий на востоке, в основном от осколков снарядов, и есть сообщения о проблемах с оборудованием и поставками».

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Как в свою очередь отметил Майкл Кларк из Королевского института объединенных служб, действия российской армии выглядят все более последовательными и «стратегически мудрыми».

Ранее стало известно, что украинские военные из 57-й мотопехотной бригады отказались выходить на позиции без бронетехники и поддержки артиллерии. В ходе спора с командиром они предложили ему отправиться вместе с ними в окопы. Речь также зашла о крупных потерях в офицерском составе.

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Алина Гончарова
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