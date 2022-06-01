В Херсоне заявили о сбитом «Байрактаре»

В херсонской ВГА заявили, что под Николаевом был сбит беспилотник «Байрактар»

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что под Николаевом был сбит украинский беспилотник «Байрактар». Об этом сообщает ТАСС.

В Херсоне сработала система ПВО С-300, которая нанесла удар по системе «Байрактар» между Николаевом и Вознесенском, рассказал Стремоусов. Пострадавших и разрушений нет. «Поэтому по городу Херсону фактически ударов не наносилось», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Херсоне сработала российская система ПВО, был слышен взрыв.

Российская армия взяла под контроль Херсонскую область Украины в ходе специальной военной операции. В конце апреля в регионе были сформированы ВГА. 11 мая Стремоусов заявил, что администрация обратится к Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России.