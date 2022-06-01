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Дима Билан впервые прокомментировал спецоперацию на Украине

Певец Дима Билан признался, что стал больше внимания обращать на ситуацию на Украине
Дима Билан

Дима Билан. Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

40-летний заслуженный артист России Дима Билан впервые высказался о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Исполнитель признался, что долгое время не был в курсе всех событий, касающихся этой ситуации, однако теперь он обращает на эту тему больше внимания и изучает ее. «Сейчас все говорят про восемь лет. Я не знаю, как так получилось, но в моем информационном поле эта тема была по касательной. При всем своем кругозоре и интересах — будь то лесные пожары или какие-то благотворительные акции, меня это каким-то образом обошло стороной. Вот сейчас задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать», — сообщил Билан.

Артист добавил, что происходящее в мире — трагедия, а также выразил готовность помогать Донбассу любыми способами. «И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но если нужна будет моя поддержка — творческая, какая угодно, вы только скажите», — сообщил исполнитель.

Ранее стало известно, что треки украинского исполнителя Макса Барских, выступающего с открытой критикой в адрес России, разблокировали на территории РФ. Артист объяснил разблокировку тем, что «Россией правят ложь, беззаконие и пропаганда», а также посоветовал жителям страны наслаждаться его творчеством, пока есть такая возможность.

В ответ на это российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил запретить творчество исполнителя, а также наказать его.

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Анастасия Астахова
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