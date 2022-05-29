Макс Барских разблокировал свои песни для россиян

Украинский певец Макс Барских разблокировал свои песни для российских пользователей

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) разблокировал песни для российских пользователей. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает Pravda.ru.

По данным издания, исполнитель якобы осознал, что основной доход от деятельности он ранее имел именно от российских поклонников. В связи с этим предполагается, что из-за финансовых причин он решил открыть свою музыку для людей.

Ранее певец захотел быть зачисленным в украинскую армию. Барских отметил, что все произошло неожиданно и что еще недавно он держал «только микрофон». Он также сообщал в соцсетях, что в скором времени окажется в зоне боевых действий. После этого исполнитель отправится в гастроли по США и Европе, сейчас же он находится на территории Украины.

О том, что певец Макс Барских запретил использовать свои песни на территории Российской Федерации, стало известно 11 марта. Он заявил, что запрещает использовать свою музыку в любом виде всем телеканалам, радиостанциям, фильмам и телесериалам, где бы она ни была использована. Помимо этого, исполнитель разорвал контракты с российскими компаниями и отменил все концерты в стране, приняв решение не возвращать деньги за билеты зрителям.