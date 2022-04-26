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Макс Барских улетит на гастроли в США и Европу после военных учений

После военных учений украинский певец Макс Барских улетит на гастроли в США и Европу

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

32-летний певец и композитор Макс Барских отправится в гастрольный тур по США и Европе после военных учений, в которых он принимает участие в настоящее время на территории Украины. Об этом сообщает Pravda.ru c ссылкой на сайт Bandsintown, публикующий расписание ближайших концертов артистов.

По данным онлайн-платформы, уже 13 мая Макс Барских даст концерт на одной из площадок в Лас-Вегасе, США. С 26 по 30 мая исполнитель посетит четыре города в Германии, в каждом из которых также выступит со своей программой. 1 июня музыкант даст концерт в Чехии.

Ранее артист опубликовал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором предстал в военной форме, а также заявил, что собирается пройти подготовку и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас…», — поведал исполнитель.

В начале марта Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории России. Продюсер Яна Рудковская в ответ на это предложила певцу вернуть все российские награды.

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Анастасия Астахова
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