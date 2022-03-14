Яна Рудковская предложила Максу Барских вернуть все российские награды

Продюсер Яна Рудковская призвала певца Макса Барских отказаться от российских призов

Продюсер Яна Рудковская предложила украинскому певцу Максу Барских вернуть все российские награды. Пост на эту тему появился в ее Telegram-канале.

Рудковская призвала артиста отказаться от призов после того, как он запретил использовать свои песни на территории Российской Федерации и отменил все свои концерты в стране.

«Я думаю, что Максу нужно отказаться не только от ротаций на наших радиостанциях, [но и] и вернуть на каналы все российские музыкальные награды, а именно: MTV Music Awards, МУЗ-ТВ, RU.TV, "Нового Радио" и премии "Жара" (замечу, что он везде получал премии как российский артист). Если он так быстро переобулся и не хочет иметь ничего общего с Россией, пусть вернет эти награды, которые не входят в его географию», — написала продюсер.

Она добавила, что Барских вряд ли найдет более преданных фанатов, чем россияне. Рудковская напомнила, что именно они голосовали за его песню «Туманы» на различных музыкальных премиях.

В ноябре 2021 года певец Макс Барских на премии MTV Europe Music Awards получил награду как лучший российский исполнитель 2021 года. Среди кандидатов на титул также были казахстанский диджей Imanbek, украинская и российская певица Мари Краймбрери, хип-хоп-артист Slava Marlow и певица Муся Тотибадзе.