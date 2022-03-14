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Яна Рудковская предложила Максу Барских вернуть все российские награды

Продюсер Яна Рудковская призвала певца Макса Барских отказаться от российских призов
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская предложила украинскому певцу Максу Барских вернуть все российские награды. Пост на эту тему появился в ее Telegram-канале.

Рудковская призвала артиста отказаться от призов после того, как он запретил использовать свои песни на территории Российской Федерации и отменил все свои концерты в стране.

«Я думаю, что Максу нужно отказаться не только от ротаций на наших радиостанциях, [но и] и вернуть на каналы все российские музыкальные награды, а именно: MTV Music Awards, МУЗ-ТВ, RU.TV, "Нового Радио" и премии "Жара" (замечу, что он везде получал премии как российский артист). Если он так быстро переобулся и не хочет иметь ничего общего с Россией, пусть вернет эти награды, которые не входят в его географию», — написала продюсер.

Она добавила, что Барских вряд ли найдет более преданных фанатов, чем россияне. Рудковская напомнила, что именно они голосовали за его песню «Туманы» на различных музыкальных премиях.

В ноябре 2021 года певец Макс Барских на премии MTV Europe Music Awards получил награду как лучший российский исполнитель 2021 года. Среди кандидатов на титул также были казахстанский диджей Imanbek, украинская и российская певица Мари Краймбрери, хип-хоп-артист Slava Marlow и певица Муся Тотибадзе.

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Евгений Шульгин
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