Макс Барских вступил в украинскую армию

Украинский певец Макс Барских вступил в ВСУ и отправится в зону боевых действий

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) захотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом артист рассказал в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщил музыкант, после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий. «С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...», — поделился Барских в видеообращении.

Ранее в марте Макс Барских запретил использование своей музыки на территории Российской Федерации. Украинский музыкант также заявил, что разрывает контракты с российскими компаниями. Кроме того, певец отменил в России все концерты и принял решение не возвращать деньги за билеты зрителям.

В ноябре 2021 года певец Макс Барских на премии MTV Europe Music Awards получил награду как лучший российский исполнитель 2021 года. Среди кандидатов на титул также были казахстанский диджей Imanbek, украинская и российская певица Мари Краймбрери, хип-хоп-артист Slava Marlow и певица Муся Тотибадзе.