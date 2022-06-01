Отток украинских беженцев из Болгарии объяснили

Политолог Калачев объяснил отток беженцев из Болгарии плохим экономическим положением

Отток беженцев из Болгарии объясняется плохим экономическим положением страны, из-за чего она не может обеспечить качественные условия для проживания украинцев, объяснил политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что отчасти причина этого заключается в избыточном бюрократизме Брюсселя.

Поток украинских беженцев, которые покидают Болгарию, за последние дни резко увеличился, пишет издание Dir.bg. Издание отмечает, что украинская община недовольна новыми условиями содержания.

Бюрократия ЕС

«Болгария — одна из беднейших стран юга Европы, так что неудивительно сокращение расходов на обеспечение беженцев, — заметил политолог. — Те условия, которые предоставляет страна, действительно, не выдерживают критики. Людям предлагали селиться в дачных домиках, которые в жару нагреваются, там нет ни кондиционеров, ни туалетов с душевыми кабинами, есть проблемы с питанием».

Калачев обратил внимание на то, что условия жизни в Польше или в других европейских странах намного качественнее, чем в Болгарии, потому их отток логичен. Болгария, как считает политолог, — не лучшее место для беженцев.

«Боевые действия никак не закончатся, люди не могут вернуться домой и перебиваются с хлеба на воду. Конечно, в происходящем можно упрекнуть и брюссельскую бюрократию: можно было бы попытаться сделать так, чтобы затраты на беженцев в странах с разным уровнем экономического развития были примерно равны, имело бы смысл как-то это дотировать. Потому что иначе, если людей будут заставлять жить в дачных домиках, они просто приедут в ту же Бельгию», — заключил Калачев.

Ранее власти Болгарии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и на базах отдыха. Компенсацию уменьшат с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день.