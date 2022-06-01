Украинские беженцы начали покидать Болгарию из-за новых условий содержания
Поток украинских беженцев, которые покидают Болгарию, за последние дни резко увеличился, пишет Dir.bg. Издание отмечает, что украинская община недовольна новыми условиями содержания.
Так, во вторник, 31 мая, в Румынию отправились 35 автобусов с украинскими беженцами, в то время как в Болгарию въехал только один, в котором находились около 50 человек. За сутки из страны выехали 38 автобусов, а прибыли всего четыре. По данным Пограничной полиции, число беженцев, покидающих страну этим транспортом, также начало увеличиваться.
Отмечается, что украинцы сочли отношение вице-премьера Калины Константиновой к беженцам грубым и бесчеловечным. Ранее чиновница заявила, что программа по переселению украинцев вглубь страны будет приостановлена. В качестве причины она назвала пустые автобусы и поезда, на которых беженцев должны были перевезти на болгарские курорты.
По словам председателя украинских объединений в Болгарии Олены Коцевой, тон Константиновой абсолютно недопустим. По ее мнению, вице-премьер вела себя высокомерно и не проявила должного сочувствия. «Люди, пережившие обстрелы, напуганные люди хотят иметь какую-то безопасность. Они не хотят быть там, где нет доступа к медицине», — подчеркнула Коцева.
В свою очередь премьер-министр Кирилл Петков встал на сторону болгарского правительства, заявив, что на протяжении трех месяцев беженцам оказывалась «беспрецедентная поддержка» и предоставлялись места в лучших отелях Болгарии, однако настало время встретиться с реальностью. «Болгарское государство не может бесконечно обеспечивать проживание в таких роскошных условиях, так что мы входим в реальность, куда более ожидаемую для беженцев», — отметил он.
Тем не менее украинская община продолжала настаивать на своем, аргументируя свою позицию тем, что «во всем Евросоюзе беженцам выдают деньги», «а в Греции, например, дают карточки с деньгами».
Ранее власти Болгарии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и на базах отдыха. Компенсацию уменьшат с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день.