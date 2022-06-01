Украинские беженцы начали покидать Болгарию из-за новых условий содержания

Dir.bg: поток покидающих Болгарию украинских беженцев резко увеличился за последние дни

Поток украинских беженцев, которые покидают Болгарию, за последние дни резко увеличился, пишет Dir.bg. Издание отмечает, что украинская община недовольна новыми условиями содержания.

Так, во вторник, 31 мая, в Румынию отправились 35 автобусов с украинскими беженцами, в то время как в Болгарию въехал только один, в котором находились около 50 человек. За сутки из страны выехали 38 автобусов, а прибыли всего четыре. По данным Пограничной полиции, число беженцев, покидающих страну этим транспортом, также начало увеличиваться.

Отмечается, что украинцы сочли отношение вице-премьера Калины Константиновой к беженцам грубым и бесчеловечным. Ранее чиновница заявила, что программа по переселению украинцев вглубь страны будет приостановлена. В качестве причины она назвала пустые автобусы и поезда, на которых беженцев должны были перевезти на болгарские курорты.

По словам председателя украинских объединений в Болгарии Олены Коцевой, тон Константиновой абсолютно недопустим. По ее мнению, вице-премьер вела себя высокомерно и не проявила должного сочувствия. «Люди, пережившие обстрелы, напуганные люди хотят иметь какую-то безопасность. Они не хотят быть там, где нет доступа к медицине», — подчеркнула Коцева.

В свою очередь премьер-министр Кирилл Петков встал на сторону болгарского правительства, заявив, что на протяжении трех месяцев беженцам оказывалась «беспрецедентная поддержка» и предоставлялись места в лучших отелях Болгарии, однако настало время встретиться с реальностью. «Болгарское государство не может бесконечно обеспечивать проживание в таких роскошных условиях, так что мы входим в реальность, куда более ожидаемую для беженцев», — отметил он.

Тем не менее украинская община продолжала настаивать на своем, аргументируя свою позицию тем, что «во всем Евросоюзе беженцам выдают деньги», «а в Греции, например, дают карточки с деньгами».

Ранее власти Болгарии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и на базах отдыха. Компенсацию уменьшат с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день.

Инфляция, рост цен и кризис.



