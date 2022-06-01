США оценили помощь России со стороны Китая

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не видит со стороны Китая помощи России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«На данный момент мы не видели со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки», — сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.

Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер оценила признаки того, что Китай оказывает помощь России в проведении спецоперации на Украине. По ее словам, на данный момент в Вашингтоне не видели свидетельств того, чтобы со стороны КНР России была передана какая-либо материальная поддержка. «Это по-прежнему так», — подчеркнула пресс-секретарь.