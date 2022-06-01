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США оценили помощь России со стороны Китая

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не видит со стороны Китая помощи России

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«На данный момент мы не видели со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки», — сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.

Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер оценила признаки того, что Китай оказывает помощь России в проведении спецоперации на Украине. По ее словам, на данный момент в Вашингтоне не видели свидетельств того, чтобы со стороны КНР России была передана какая-либо материальная поддержка. «Это по-прежнему так», — подчеркнула пресс-секретарь.

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Марина Совина
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