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Матвиенко высказалась за выход России из Болонской системы

Спикер Совфеда Матвиенко высказалась за выход России из Болонской системы образования
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за выход России из Болонской системы образования, так как интеграция в научное пространство Европы не состоялась. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопреки всем обещаниям Запада о полной интеграции наших университетов, научных центров в научное пространство Европы, ничего этого не произошло, к сожалению», — констатировала Матвиенко, добавив, что сохраняется дискриминация российских дипломов и научных степеней.

По ее мнению, дискуссия о выходе из Болонской системы «имеет место быть и обоснована». «На мой взгляд, надо выходить. Но это не значит, что сейчас мы должны все уничтожить дотла — ни в коем случае. Нельзя сейчас поддаваться эмоциям и отвечать на некие появившиеся веяния», — заявила Матвиенко.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

Позже министр объяснил, что отказ России от Болонской системы образования обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей по качеству образования

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Марина Совина
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