Бывший футболист «Динамо» рассказал о жизни в Таджикистане

Живущий в Таджикистане бывший игрок «Динамо» рассказал, что Душанбе быстро развивается

Защитник клуба «Истиклол» из Душанбе Никита Чичерин рассказал об особенностях жизни в Таджикистане. Об этом сообщает Sport24.

По словам бывшего футболиста «Динамо», столица страны очень быстро развивается. «Таджикистан — это не совок и не каменный век даже близко. Все люди оказались очень доброжелательны к русским», — рассказал Чичерин.

Россиянин добавил, что Душанбе поделен на две части. Одна из них модернизирована и постоянно обновляется, а в другой люди придерживаются традиционного уклада жизни. «У нас база находится в городе Алмаси — всего 20 километров от Душанбе. Как только туда попадаешь, сразу видишь маленькие дома-хижины, детей, которые пасут скот или босиком играют в футбол. Колорит сразу ощущаешь», — отметил Чичерин.

Защитник играет за «Истиклол» с февраля этого года. Он также известен по выступлениям за московское «Динамо», «Химки» и «Крылья Советов». Кроме того, Чичерин вызывался в молодежную сборную России.