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Кремль предупредил о глубоком продовольственном кризисе

Песков заявил, что действия Киева могут привести к глубокому продовольственному кризису

Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters

Незаконные ограничения в адрес России и действия Киева могут привести к глубокому продовольственному кризису. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, проблема зерна, одним из основных поставщиков которого является Россия, постоянно стоит на повестке дня. «По разным каналам идет обсуждение этой темы. Действительно, потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных ограничений в адрес одного из основных поставщиков, то бишь нас», — подчеркнул Песков.

По его словам, продовольственный кризис в том числе связан с действиями украинских властей, «которые заминировали подходы к черноморским портам и не отгружают оттуда пшеницу при том, что Российская Федерация никак этому не препятствует». Он также подтвердил, что планируются переговоры по этой теме между главами МИД России и Турции. При этом Песков рекомендовал уточнить в МИД дату визита Сергея Лаврова в Турцию.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Москва готова содействовать морскому транзиту грузов с Украины, в том числе вывозу зерновых.

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Варвара Кошечкина
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