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Путин заявил Эрдогану о готовности помочь вывезти зерно с Украины

Президент Путин заявил Эрдогану о готовности России содействовать вывозу зерна с Украины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Во время телефонных переговоров с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова содействовать морскому транзиту грузов с Украины, в том числе вывозу зерновых. Цитату российского лидера приводит Anadolu.

В частности, российская сторона готова помочь с обеспечением безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, а также с их разминированием. Кроме того, Москва может экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию, если западные страны отменят санкции, отметили в пресс-службе Кремля.

По данным ООН, из-за боевых действий в портах на Украине скопилось около 4,5 миллиона тонн зерна. Минобороны России приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря до 31 октября, однако в Кремле считают, что Россия все равно невиновна в блокаде поставок зерна. Ответственность за это возлагают на страны Запада.

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Виктория Кондратьева
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