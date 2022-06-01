Названы кварталы Москвы с самым дешевым жильем

ЦИАН выяснил, что дешевле всего в Москве жилье стоит в поселках Акулово и Милицейский

Самым дешевым в старых границах Москвы жилье оказалось в поселке Акулово — отдаленной части муниципального образования Восточный. Кварталы столицы с минимальной стоимостью недвижимости назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным аналитиков, за последние десять лет средняя стоимость одного квадратного метра в Акулово составила 110 тысяч рублей — это на 46 процентов меньше, чем в среднем по всем районам Москвы. Поселок застроен в основном малоэтажными сталинскими домами, а низкая стоимость жилья объясняется удаленностью от МКАД — до кольцевой дороги 20 километров.

Другим кварталом с дешевым жильем оказался поселок Милицейский в составе муниципалитета Южное Бутово — там один квадратный метр в среднем стоит 115 тысяч рублей. Здесь небольшая стоимость квартир обусловлена отсутствием быстрого доступа к метро и старым жилым фондом — трех- и пятиэтажными кирпичными домами.

Внутри МКАД самое доступное жилье оказалось в 1-м квартале Капотни — 120 тысяч рублей за «квадрат». Аналитики отметили, что этот район обладает устойчиво негативной репутацией из-за изолированности от других жилых кварталов и плохой экологии из-за близости к нефтеперерабатывающему заводу.

В пределах Центрального административного округа (ЦАО) самое дешевое жилье находится в близких к границам округа локациях и в кварталах, которые застроены типовыми домами. Доступным жилье оказалось в северо-восточной части муниципалитета Басманный — один квадратный метр там стоит в среднем 200 тысяч рублей. Аналогичные цены зафиксировали на северо-западной окраине Пресненского района (между улицей Подвойского и Стрельбищенским переулком). Третье место среди кварталов ЦАО с самым дешевым жильем заняла южная часть Шелепихи (квартал между Мукомольным проездом и Шелепихинской набережной) — там один квадратный метр стоит в среднем 205 тысяч рублей.

Ранее аналитики ЦИАН назвали города России с самым подешевевшим съемным жильем. Лидером рейтинга стал Тольятти — стоимость аренды там опустилась на 16 процентов, до 12,8 тысячи рублей. Городом с подешевевшей арендой также назвали Санкт-Петербург, где цена уменьшилась на 13 процентов и достигла 28,4 тысячи рублей.