Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы кварталы Москвы с самым дешевым жильем

ЦИАН выяснил, что дешевле всего в Москве жилье стоит в поселках Акулово и Милицейский

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Самым дешевым в старых границах Москвы жилье оказалось в поселке Акулово — отдаленной части муниципального образования Восточный. Кварталы столицы с минимальной стоимостью недвижимости назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным аналитиков, за последние десять лет средняя стоимость одного квадратного метра в Акулово составила 110 тысяч рублей — это на 46 процентов меньше, чем в среднем по всем районам Москвы. Поселок застроен в основном малоэтажными сталинскими домами, а низкая стоимость жилья объясняется удаленностью от МКАД — до кольцевой дороги 20 километров.

Другим кварталом с дешевым жильем оказался поселок Милицейский в составе муниципалитета Южное Бутово — там один квадратный метр в среднем стоит 115 тысяч рублей. Здесь небольшая стоимость квартир обусловлена отсутствием быстрого доступа к метро и старым жилым фондом — трех- и пятиэтажными кирпичными домами.

Материалы по теме:
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022

Внутри МКАД самое доступное жилье оказалось в 1-м квартале Капотни — 120 тысяч рублей за «квадрат». Аналитики отметили, что этот район обладает устойчиво негативной репутацией из-за изолированности от других жилых кварталов и плохой экологии из-за близости к нефтеперерабатывающему заводу.

В пределах Центрального административного округа (ЦАО) самое дешевое жилье находится в близких к границам округа локациях и в кварталах, которые застроены типовыми домами. Доступным жилье оказалось в северо-восточной части муниципалитета Басманный — один квадратный метр там стоит в среднем 200 тысяч рублей. Аналогичные цены зафиксировали на северо-западной окраине Пресненского района (между улицей Подвойского и Стрельбищенским переулком). Третье место среди кварталов ЦАО с самым дешевым жильем заняла южная часть Шелепихи (квартал между Мукомольным проездом и Шелепихинской набережной) — там один квадратный метр стоит в среднем 205 тысяч рублей.

Ранее аналитики ЦИАН назвали города России с самым подешевевшим съемным жильем. Лидером рейтинга стал Тольятти — стоимость аренды там опустилась на 16 процентов, до 12,8 тысячи рублей. Городом с подешевевшей арендой также назвали Санкт-Петербург, где цена уменьшилась на 13 процентов и достигла 28,4 тысячи рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию
В России создали систему управления доступом со смартфона
Блогерша с двухметровыми волосами назвала способ ускорить их рост
Пушилин опроверг слухи о своем ранении
В Госдуме назвали отстранение сборной России по хоккею выполнением заказа
ВОЗ сообщила о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян в 30 странах
В Херсоне заявили о сбитом «Байрактаре»
В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине
Россиянка решила отправиться в Анталью на автомобиле и раскрыла траты на поездку
В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.