В Германии отметили всплеск дискриминации в отношении русскоязычной диаспоры

МИД России сообщил о всплеске дискриминации в отношении русскоязычной диаспоры в Германии

Министерство иностранных дел России опубликовало доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором отметило резкий всплеск в Германии проявления дискриминации с начала военной спецоперации на Украине не только по отношению к россиянам или выходцам из России, но также и к представителям русскоязычной диаспоры, сообщает РИА Новости.

«Отмечен резкий всплеск проявлений дискриминации в отношении не просто русских и выходцев из России, а вообще всех представителей русскоязычной диаспоры, включая евреев и российских немцев из числа поздних переселенцев. При этом следует отметить, что большая часть представителей русскоязычной диаспоры, ставшие жертвами гонений и притеснений, имеют в том числе и гражданство ФРГ», — говорится в докладе МИД.

Также в ведомстве добавили, что с конца февраля зафиксировано большое количество инцидентов, выходящих за рамки закона. Отмечается, что власти страны не игнорируют бытовые проявления русофобии, при необходимости проводят расследования и заводят уголовные дела.

Ранее результат международного опроса, который был проведен изданием Myśl Polska, показал, что Польша стала самой русофобской страной мира. В материале говорится, что опрос был проведен в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе. Согласно результатам исследования, поляки смогли обойти украинцев — 87 процентов респондентов высказали негативное отношение к России «и на основании этого заслужили звание самой русофобской нации в мире».