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Аэропорты попросили открыть duty free на внутренних российских рейсах

РБК: аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних российских рейсах

Фото: Ольга Володина / Legion-media.ru

Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что российские аэропорты обратились к правительству за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов. Его слова приводит РБК.

Так, аэропорты попросили ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих отечественными маршрутами, до конца 2023 года. Данное решение позволит аэропортам повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — даст доступ к товарам по ценам ниже рыночных.

По информации РБК, на данный момент вопрос о введении меры прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС).

Ранее ФТС и Минпромторг разрешили совершать покупки товаров в duty free пассажирам, вылетающим в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России. Ведомства предлагали изменить требования к оборудованию и месту расположения магазинов беспошлинной торговли: торговые залы duty free должны быть расположены таким образом, чтобы пассажиры, не выезжающие из России, не могли приобретать там товары.

Марина Совина
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