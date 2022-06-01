В Совфеде заявили о необходимости реформы образования в России

Спикер СФ Матвиенко заявила о необходимости реформы образования в России

Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на брифинге после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси заявила о необходимости провести в России содержательную реформу образовательного сектора. Ее слова приводит РИА Новости.

Матвиенко отметила, интеграция России в Болонскую систему не состоялась, и, несмотря на обещания Запада, российские дипломы и научные степени продолжают дискриминировать за рубежом. Более того, по мнению спикера Совфеда, лучшее, что было в российском образовании раньше, потеряно.

«Сегодня можно сказать, что присоединение к Болонскому процессу не состоялось. Вопреки всем обещаниям Запада о полной интеграции наших университетов, научных центров в научное пространство Европы, ничего этого не произошло, к сожалению. По-прежнему сохранялась дискриминация наших дипломов, наших научных степеней. По сути, мы потеряли все то лучшее, что было в нашей системе образования и ничего не обрели полезного для России», — сказала спикер.

При этом Матвиенко подчеркнула, что реформа образования требует широкого обсуждения с научным сообществом, чтобы сохранить все хорошее, что было приобретено от Болонской системы. Так, из ее плюсов спикер назвала ЕГЭ — такой экзамен дает равные условия поступления в вузы для всех детей России, объективность оценок и отсутствие необходимости дважды сдавать аналогичные экзамены — при выпуске из школы и при поступлении в вузы.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

