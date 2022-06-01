Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Черные дыры оказались способны вылетать из своей галактики при столкновении

Physical Review Letters: черные дыры оказались способны вылетать из своих галактик

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Специалисты Института гравитационной физики Общества Макса Планка выявили, что черные дыры способны вылетать из своей галактики при столкновении с другими черными дырами. Выводы работы опубликованы в Physical Review Letters.

В ходе проведенного анализа оказалось, что в случае слияния двух черных дыр объект, имеющий большую массу, может разогнаться до такой скорости, что способен вылететь из своей галактики.

Ученые считают, что такой толчок черным дырам придает гравитационная отдача, которая образуется в результате столкновения. Исследование показало, что черная дыра, образовавшаяся в результате такого слияния, была выкинута в космос со скоростью близкой к пяти миллионам километров в час.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Ранее сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл заметили новый тип массивных черных дыр в карликовых галактиках. Это открытие позволит специалистам изучить, каким образом галактики эволюционируют вместе с черными дырами, вокруг которых они вращаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
«Газпром» остановил поставки в Данию и Германию
В российских кинотеатрах начнут показывать отечественные сериалы
На Москву обрушатся ливни и грозы
Подсчитана убыль рабочей силы в России
В Москве вступила в силу ковидная амнистия
В Херсонской области пообещали приложить все усилия для присоединения к России
Звезда фильма «Вертикаль» рассказала о сложности сравнения Москвы с Парижем
Россиянин до смерти забил незнакомца дубинкой и сжег его тело в новогоднюю ночь
Летевший на Мальту пассажир самолета оголился при попутчиках и попал на видео
105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.