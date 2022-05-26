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В карликовых галактиках нашли новый тип черных дыр

The Astrophysical Journal: в карликовых галактиках открыли растущие массивные черные дыры

Изображение: M. Polimera. / NASA & ESA / Hubble

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили новый тип массивных черных дыр в карликовых галактиках. Результаты исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, помогут астрономам понять, как эволюционируют галактики вместе с находящимися в их центрах черными дырами. Кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Считается, что гигантские спиральные галактики, такие как Млечный Путь, образуются в результате слияния карликовых галактик, которые могу содержать сверхмассивную черную дыру. Они сливаются с центральной черной дырой более крупной галактики, влияя на дальнейшую эволюцию звездной системы, однако оставалось неизвестным, насколько распространенными являются карликовые галактики, содержащие массивную черную дыру.

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Черные дыры обнаруживаются, когда они активно поглощают газ и межзвездную пыль, а возникающий аккреционный диск начинает светиться. Они испускают высокоэнергетическое излучение, которое также характерно для молодых звезд. Для отличия двух источников излучения астрономы подробно изучают спектральные характеристики видимого света. Однако в случае карликовых галактик различные тесты дают противоречивые результаты.

С помощью моделирования ученые подтвердили, что противоречивые результаты возникают в случае карликовой галактики с сильным звездообразованием и растущей массивной черной дырой. Затем исследователи изучили данные об ультрафиолетовом и радиоизлучении в тысячах карликовых галактик, и обнаружили, что почти в каждой из них находятся растущие черные дыры нового типа. Эти черные дыры являются «строительными блоками» сверхмассивных черных дыр, находящихся в центрах крупных галактик.

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Александр Еникеев
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