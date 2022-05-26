В карликовых галактиках нашли новый тип черных дыр

The Astrophysical Journal: в карликовых галактиках открыли растущие массивные черные дыры

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили новый тип массивных черных дыр в карликовых галактиках. Результаты исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, помогут астрономам понять, как эволюционируют галактики вместе с находящимися в их центрах черными дырами. Кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Считается, что гигантские спиральные галактики, такие как Млечный Путь, образуются в результате слияния карликовых галактик, которые могу содержать сверхмассивную черную дыру. Они сливаются с центральной черной дырой более крупной галактики, влияя на дальнейшую эволюцию звездной системы, однако оставалось неизвестным, насколько распространенными являются карликовые галактики, содержащие массивную черную дыру.

Черные дыры обнаруживаются, когда они активно поглощают газ и межзвездную пыль, а возникающий аккреционный диск начинает светиться. Они испускают высокоэнергетическое излучение, которое также характерно для молодых звезд. Для отличия двух источников излучения астрономы подробно изучают спектральные характеристики видимого света. Однако в случае карликовых галактик различные тесты дают противоречивые результаты.

С помощью моделирования ученые подтвердили, что противоречивые результаты возникают в случае карликовой галактики с сильным звездообразованием и растущей массивной черной дырой. Затем исследователи изучили данные об ультрафиолетовом и радиоизлучении в тысячах карликовых галактик, и обнаружили, что почти в каждой из них находятся растущие черные дыры нового типа. Эти черные дыры являются «строительными блоками» сверхмассивных черных дыр, находящихся в центрах крупных галактик.