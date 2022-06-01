Приложение для заказа такси Gett перестало быть доступно в России

Мобильное приложение для заказа такси Gett 1 июня перестало быть доступно в России

Мобильное приложение для заказа такси Gett перестало быть доступно в России в среду, 1 июня. Как сообщает ТАСС, при попытке авторизации в сервисе появляется уведомление об ошибке.

«Что-то не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь со службой поддержки», — приводит агентство сообщение, которое возникает в приложении при попытке зайти в него. Утверждается, что Gett стал недоступен для пользователей и водителей.

Как уточняет «Москва 24», при попытке вызвать такси в России в приложении Gett появляется надпись: «Эта зона не поддерживается, выберите другой регион».

О том, что Gett прекратит работу в России, сообщалось в середине мая. Компания отметила, что 31 мая станет последним днем функционирования приложения.

Перед этим Gett также заявлял о реорганизации российского подразделения. Такое решение было принято на фоне оттока корпоративных клиентов из-за геополитической ситуации.