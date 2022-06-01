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Популярный блогер пожаловался на нежелание американцев сниматься в его видео

Блогер GlebaTV пожаловался, что американцы не хотят слушать русскую музыку для его видео

Фото: Telegram-канал «GlebaTV»

Популярный YouTube-блогер GlebaTV (настоящее имя — Глеб Марвин), известный благодаря роликам, в которых он слушает популярную российскую музыку вместе с жителями США, пожаловался на нежелание американцев сниматься в его видео. Подробности он раскрыл в ролике, появившемся в его Telegram-канале.

По словам блогера, американцы больше не хотят участвовать в его роликах. «Подъезжаю к ребятам, (...) когда говорю [им] давайте послушаем русскую музыку, (...) люди отказываются и никак не комментируют», — рассказал он.

Марвин добавил, что если в ближайшее время ему не удастся найти людей для нового ролика, то проект придется закрыть.

Ранее популярный российский видеоблогер Николай Соболев высказался о мыслях об отъезде из России. Он заверил, что не собирается покидать страну. Как объяснил блогер, в какой-то момент он ощутил «естественный запрос изнутри» на то, чтобы оставаться в России и проживать события, происходящие в стране, вместе с соотечественниками.

GlebaTV — русскоязычный блогер из Казахстана, который проживает в США. С 2016 года ведет канал на YouTube и публикует видео, в которых подъезжает к незнакомцам на улице и предлагает им сесть в его машину и послушать современную российскую музыку. Его ролики с реакцией американцев в среднем набирают от одного до двух миллионов просмотров. Последнее видео вышло на его канале в феврале 2022 года.

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Евгения Наумова
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