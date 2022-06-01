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Экономист предрек рост числа голодающих в мире

Экономист Мовчан заявил, что число голодающих в мире может увеличиться с 2 до 10 процентов

Фото: Lucas Landau / Reuters

Из-за недопоставок продовольствия из России и с Украины число голодающих людей в мире может увеличиться с 2 до 10 процентов, что является кризисной ситуацией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Андрей Мовчан. Он добавил, что ситуация обострилась не только из-за ситуации на Украине, но и из-за неурожайного года в крупных странах-поставщиках.

Глобальный продовольственный кризис невозможно решить, пока на рынки не вернется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины. С таким мнением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Кризис, но не катастрофа

«Я бы только хотел обратить внимание на то, что речь идет не о спасении человечества, а о разрешении кризиса, — заметил Мовчан. — То, что мы имеем сейчас, — все же не катастрофа. Да, растут цены на продовольствие, полагаю, что будут проблемы с обеспечением в бедных странах».

Он подчеркнул, что кризис наступил не только из-за блокировки судов с продовольствием на Украине, но и из-за неурожайного года в крупных странах-поставщиках: в южном полушарии выдался слишком жаркий сезон

Экономист напомнил, что каждый год в мире голодает около 2 процентов человечества, но никто не задумывается об этой цифре. В этом году данный показатель может вырасти до 10 процентов, поставки из России и Украины решили бы проблему только частично.

«От голода будут страдать только бедные, малоразвитые страны. США, Европе, Латинской Америке такая проблема не грозит, потому вопрос о смягчении санкций ради обеспечения ряда государств продовольствием — это разговор в пользу третьей стороны. Сложно сказать, насколько Европа и Штаты будут готовы жертвовать собственными и украинскими стратегическими интересами ради односезонной проблемы», — считает экономист.

Продовольственный кризис начался на фоне того, что с Украины не могут вывести тонны зерновых, предназначенных для сбыта на мировых рынках. Ряд украинских и западных политиков обвинили Москву в провоцировании гуманитарного кризиса. Президент России Владимир Путин отверг попытки обвинить страну в возникших проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Глава российского МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море при разминировании Киевом портов.

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Наталия Белова
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