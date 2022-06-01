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Гутерриш счел решение продовольственного кризиса без России невозможным

Генсек ООН заявил, что решение продовольственного кризиса без России и Украины невозможно

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глобальный продовольственный кризис невозможно решить, пока на рынки не вернется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины. С таким мнением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, сообщает ТАСС.

«Позвольте сказать честно: нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России», — заявил он. Гутерриш также счел важным продвигать диалог по разрешению кризиса.

Продовольственный кризис начался в связи с тем, что с Украины не могут вывести тонны зерновых, предназначенных для сбыта на мировых рынках. Ряд украинских и западных политиков обвинили в провоцировании гуманитарного кризиса Москву, которая, в свою очередь, считает происходящее последствием недальновидной политики Европы и США. Тем не менее Минобороны России приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря до 31 октября.

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Виктория Кондратьева
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