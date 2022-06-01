Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парикмахер назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года

Парикмахер Джейми ДиГрация назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года
Холзи

Холзи. Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Парикмахер и владелец салона Logan Parlor Salon в Чикаго Джейми ДиГрация назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

По мнению ДиГрации, прическа не определяет пол человека. «Волосы не имеют пола по своей природе, но мы, как общество, решили, что короткие стрижки предназначены для мальчиков, а длинные волосы — для девочек», — рассказал он.

Стилист пояснил, что небинарная стрижка сочетает в себе элементы женских и мужских причесок. «Вы можете взять по одному элементу из пяти самых популярных причесок, которые вам больше всего нравятся, и создать для себя что-то совершенно новое и свежее», — отметил эксперт.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020

Так, в беседе с изданием, парикмахер привел список стрижек унисекс. В него попали прическа-шторка, при которой две части волос разделяются четко по пробору, а также пикси, «волчья» стрижка, бикси (одна из разновидностей смеси боба и пикси), волнистые локоны, стрижка с выбритыми висками, шэгги (переводе с английского означает «лохматый») и стрижка «под горшок».

Кроме того, ДиГрация обратил особое внимание читателей на стрижку баз кат, которую носили актер Уил Смит, певица Деми Ловато и актриса Натали Портман.

В мае укладка «полуволны», предполагающая нарочитую небрежность, стала трендом у знаменитостей. Звездный парикмахер Джейсон Кольер заявил, что во время такой завивки необходимо оставлять корни волос нетронутыми, а полученные локоны поправлять пальцами или расческой так, чтобы они выглядели максимально естественно. С подобной прической появлялись на публике супермодели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Жасмин Тукс и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Путин предложил увеличить размер выплат удостоенным ордена «Родительская слава»
Лукашенко рассказал о психологических угрозах для Белоруссии
TikTok восстановил аккаунт RT DE
Стало известно наказание для 107 мигрантов за драку на московской стройке
NYT рассказала об уроках медитации для бойцов теробороны на Украине
Учительница назвала исполнивших «ЛГБТ-танец» лицеистов интеллектуалами
Парикмахер назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года
Самый первый iPad Pro признали устаревшим
Тела двух отравившихся газом родственников нашли в подмосковной квартире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.