Парикмахер назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года

Парикмахер Джейми ДиГрация назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года

Парикмахер и владелец салона Logan Parlor Salon в Чикаго Джейми ДиГрация назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

По мнению ДиГрации, прическа не определяет пол человека. «Волосы не имеют пола по своей природе, но мы, как общество, решили, что короткие стрижки предназначены для мальчиков, а длинные волосы — для девочек», — рассказал он.

Стилист пояснил, что небинарная стрижка сочетает в себе элементы женских и мужских причесок. «Вы можете взять по одному элементу из пяти самых популярных причесок, которые вам больше всего нравятся, и создать для себя что-то совершенно новое и свежее», — отметил эксперт.

Так, в беседе с изданием, парикмахер привел список стрижек унисекс. В него попали прическа-шторка, при которой две части волос разделяются четко по пробору, а также пикси, «волчья» стрижка, бикси (одна из разновидностей смеси боба и пикси), волнистые локоны, стрижка с выбритыми висками, шэгги (переводе с английского означает «лохматый») и стрижка «под горшок».

Кроме того, ДиГрация обратил особое внимание читателей на стрижку баз кат, которую носили актер Уил Смит, певица Деми Ловато и актриса Натали Портман.

В мае укладка «полуволны», предполагающая нарочитую небрежность, стала трендом у знаменитостей. Звездный парикмахер Джейсон Кольер заявил, что во время такой завивки необходимо оставлять корни волос нетронутыми, а полученные локоны поправлять пальцами или расческой так, чтобы они выглядели максимально естественно. С подобной прической появлялись на публике супермодели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Жасмин Тукс и Роузи Хантингтон-Уайтли.