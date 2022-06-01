Гиена утащила ребенка из церкви

NewsDay: в Зимбабве гиена напала на трехлетнего мальчика, но его отбили прихожане церкви

В Зимбабве гиена напала на трехлетнего ребенка во дворе церкви и едва не растерзала его. Об этом сообщает NewsDay.

Инцидент произошел в округе Мутоко провинции Восточный Машоналенд 27 мая. Как рассказал отец мальчика, его жена и сын отправились на утреннюю службу в местную церковь. Женщина задремала у входа в храм, потом проснулась от криков и обнаружила, что гиена схватила ребенка за голову и пытается его утащить.

Прихожане церкви, ставшие свидетелями нападения, бросились на помощь и успели отбить мальчика у хищника, однако он получил серьезные травмы головы и лица. «Я отвез его в больницу, где он находится до сих пор. Врачи говорят, что им нужно по меньшей мере 300 американских долларов на компьютерную томографию головы, так что я прошу о помощи всех добрых людей», — через СМИ обратился к общественности отец мальчика.

Мужчина также рассказал, что уже сообщил властям о произошедшем, однако в полиции утверждают, что пока не имеют никаких данных о нападении. NewsDay в свою очередь отмечает, что в последнее время нападения гиен на людей в регионе участились. В частности, гиены дважды проникали на территорию одной из местных школ, но ученики сумели их отогнать.

В августе 2021 года сообщалось, что в Кении гиена искусала двухлетнюю девочку, когда та играла с друзьями рядом с домом. Девочку удалось отбить соседям, которые оказались неподалеку.