Гиена набросилась на играющих детей и покусала двухлетнюю девочку

В Кении гиена искусала двухлетнюю девочку, когда та играла с друзьями рядом с домом. Об этом сообщает AllAfrica.

13 августа в округе Ваджир гиена набросилась на детей, которые гуляли недалеко от домов. «Дочь играла с друзьями у воды, когда животное напало на нее. Другим детям удалось спастись, а ей нет» — рассказал отец пострадавшей.

Материалы по теме «Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры «Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты

Девочку удалось отбить двоим соседям, которые оказались неподалеку. Сейчас она находится в больнице с травмами лица. Ее спасители тоже пострадали в схватке с агрессивным хищником.

Глава района, рассказал, что это не первый подобный случай, и администрация уже обращалась в Службу дикой природы Кении с просьбой разобраться в случаях нападения животных, однако ответа пока последовало.

Отмечается, что у семьи девочки нет средств, чтобы оплатить лечение и сейчас родные и близкие девочки собирают деньги на оплату больничных счетов.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор напал на смотрительницу зоопарка на глазах у детей. Рептилия схватила женщину и попыталась утащить ее в воду, но взрослые посетители зоопарка бросились ей на помощь.