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В Финляндии назвали необходимые качества для вступления в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что для вступления в НАТО стране нужны крепкие нервы

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle назвал качества, которые должна проявить страна в процессе вступления в НАТО, а также высказал предположение о том, когда ее заявка будет рассмотрена.

«Сейчас нужны крепкие нервы и настойчивость», — заявил он.

Министр иностранных дел отметил, что у него нет сомнений по поводу принятия государства в альянс, однако выразил сомнения относительно того, что рассмотрение заявок Финляндии и Швеции завершится к началу 2023 года. Он добавил, что любой стране, которая собирается стать частью НАТО, необходимо осознавать, куда она вступает и на каких условиях.

Ранее доктор политических наук, профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики Максим Братерский рассказал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО зависит от того, удастся ли странам Северной Европы найти компромисс по курдскому вопросу с Турцией.

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Марина Совина
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